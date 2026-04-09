Ayhan Bora Kaplan Davasında Savunma Hakları ve Üst Akl İddiaları Gündemde

Esra TOKAT (ANKARA) – Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin yeniden görülen davada, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda 76 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, sanıklar ve avukatları savunma haklarının kısıtlandığını savunarak, dijital materyallerin eksikliği ve inceleme süresinin yetersizliğini protesto etti. Sanık Serdar Sertçelik, 70 klasörü inceleme imkânı bulamadığını belirtti ve savunma için süre talep etti. Avukatlar, dosyaların tam olarak iletilmemesi ve makul süre verilmemesi nedeniyle savunma hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.

Müşteki sanık eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, savunmasında örgütün diğer suç örgütlerinden farklı olduğunu, Cumhuriyet Başsavcıları ve bazı hakimlerle işbirliği şüphesi taşıdığını ifade etti. Çelik, örgütün liderinin Ayhan Bora Kaplan değil, daha büyük kişiler olduğunu ve siyasete sızdıklarını belirterek, "Bunların üst aklı var. Eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan üst akıl" dedi. Ayrıca, başsavcıya araba alındığına dair haberleri örnek göstererek, böyle bir örgütle mücadelenin zorluğunu vurguladı. Çelik, operasyon sırasında iftiraya uğradıklarını ve 113 gün hapis yattıklarını anlattı, ancak tüm işlemleri cumhuriyet savcılarının talimatıyla yaptıklarını savundu.

Duruşmada, çapraz sorgu sırasında Çelik, Serdar Sertçelik ile görüşmediğini ve kaçması yönünde talimat vermediğini belirtti. Telefon iddialarına değinen Çelik, kapıya bırakılan telefonu iki hafta sonra teslim ettiklerini ve içeriğini incelediklerini söyledi. Gazetecilerle ilişkisi sorulduğunda, operasyon görüntülerini basına vermediğini ve bazı gazetelerin kendisine hakaret ettiğini ifade etti. Çelik, Kaplan'ın avukatlarının pek çok sorusuna yanıt vermeyerek, savunma hakkının korunması gerektiğini ima etti. Duruşma, çapraz sorgularla devam ediyor.