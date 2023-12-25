Ayhan Bora Kaplan\'ın tehdit ettiği iş adamı konuştu: Arkasındaki bürokrat ve siyasilerin isimleri bende var

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün tehdit ettiği iş insanı Muhammet Sağ, katıldığı televizyon programında, başına gelenleri anlattı. Sağ, "Ayhan Bora Kaplan tek değildir, arkasında bürokrasi de var siyasiler de var." ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ TV'de Senem Toluay Ilgaz ile Türkiye'nin Sözü programına konuk olan Antalyalı iş insanı Muhammet Sağ, başına gelen olayları anlattı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü tarafından şirketine çöküldüğünü söyleyen Sağ, "Bunların amacı beni gayrimeşruya sürüklemekti. Sicilim ve firmam çok temizdi. Banka müdürleriyle aram çok iyiydi. Tesadüf bulunmamışım, bunlar bu tarz firmaları seçiyormuş. Bu çeklerin imzalatılma sebebi beni krediye zorlamak ve onlara vereceğim vekaletle Avrupa'ya gönderdiğim mermer veya fayansın gümrüğünü yapacaklardı. Ben tabi sadece fayans ve mermer gümrükleyecektim, fakat sonrasında ne olacağını onlar bilecekti." dedi.

"AYHAN BORA KAPLAN'IN ARKASINDA BÜROKRASİ VE SİYASİLER VAR"

Gümrük vekaleti konusunda onların isteğini kabul ettiğini söyleyen Sağ, "Ben bu vekalet durumunu kabul ettim. Savaşımı da devam ettirdim ancak kapı bulamadım. Viyana'ya gittim, Paris'e geldim... 2 Ekim 2021'de çıktım Türkiye'den, Düsseldorf'a indim. Almanya'da kalacaktım, Essen'de fotoğrafımı çekip bana attılar. Ordan Paris'e gidip bir süre orada kaldım, sonra Marsilya geçtim. Marsilya Konsolosluğu'nda yetkililerle görüştüm. Ardından Türkiye'ye döndüm. Niyetleri farklı şeylerdi. Ayhan Bora Kaplan tek değildir, arkasında bürokrasi de var siyasiler de var. Bunlar benim elimde fakat isim paylaşmayacağım." ifadelerini kullandı.

Ayhan Bora Kaplan

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Ankara'da "Kaplan grubu" olarak bilinen yer altı dünyası isimlerinden (Ayhan) Bora Kaplan ve beraberindeki 42 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç örgütü üyeliği, nitelikli yağma, kasten yaralama, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet" suçlamalarından yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkıyor. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Bora Kaplan hakkında 2018 yılında "2018/233611" dosya numarası ile soruşturma başlattığı, Kaplan grubunun emniyetin takibinde olduğu anlaşıldı.

AYHAN BORA KAPLAN OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz hafta Ankara'da nefes kesen bir operasyonla yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan Kaplan'ın Esenboğa Havalimanı'na girerken içinde yakalandığı aracın zırhlı olduğu ve şahsın üzerinde namlusunda mermi bulunan silah taşıdığı öğrenildi. Kaplan, 7 Eylül günü savcının talimatı üzerine Ankara Emniyeti'nin operasyonu ile gözaltına alındı. Kaplan'ın Esenboğa Havalimanı'ndan Almanya Köln'e tek yön olarak aldığı bilet de emniyetin soruşturma dosyasına girerken; yakalandığında aracından sadece 50 bin euro, 800 dolar ve 10 bin 300 TL nakit para çıkmıştı. Kaplan'ın evinde yapılan arama sonucunda ise şunlar ele geçirildi: