Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı - Son Dakika
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Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı

Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı

Aykırı isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, sitenin sosyal medya hesabından, "Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" paylaşımının ardından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alındı.

02.07.2024 20:51
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Aykırı adlı medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak, sosyal medya paylaşımıyla 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı' iddiasıyla gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün X sosyal paylaşım platformunda "Aykırı@aykiricomtr" rumuzlu hesap kullanıcısı tarafından yapılan " Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlattı.

BATUHAN ÇOLAK GÖZALTINA ALINDI

Hesap kullanıcısının, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından kaydı bulunan Batuhan Çolak olduğu belirlendi. Çolak, hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan işlem yapılmak üzere, tespit edilen adresinde gözaltına alındı.

Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
Batuhan Çolak

UZUN SÜRE TUTUKLU KALMIŞTI

Çolak, geçtiğimiz yıl 'Sığınmacı karşıtı' haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiş sonrasında serbest kalmıştı.

BATUHAN ÇOLAK KİMDİR?

Batuhan Çolak, 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2009 yılında mezun olmuştur. Akabinde, profesyonel gazetecilik kariyerine 2010 yılında Atv Ankara Haber Merkezi'nde editör olarak başlamıştır. Aynı sene Gazi Üniversitesi Grafik Tasarımı Anasanat Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2014 yılında bu eğitimini tamamlamıştır.

2006 yılında lisans eğitimi sırasında Haberdokuz adlı internet haber sitesini kurmuş, 2014 yılına kadar da bu siteyi yönetmiştir. "Terör Kıskacında Üniversiteler" adlı kitabı 2013 yılında yayınlanmıştır. Bu kitabında Türkiye'deki üniversitelerde cereyan eden terör sorunlarını ele almış ve üniversitelerde faaliyet gösteren farklı marjinal grupları incelemiştir. 2016 yılında Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazarlığına başlamış daha sonra ise gazetenin internet genel yayın yönetmenliği görevini üstlenmiştir. Mart 2020'de, Yeniçağ Gazetesi tarafından görevine son verilmiştir. Bunun üzerine, aynı yılın Nisan ayında, Aykırı isimli internet haber sitesini kurmuştur.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Medya, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • emre araçlı: İnsan Devletinin Yüce Türk ordusunun ASKERİNE bu yakıştırmayı yapıp halkı fitillermi hiç?içimizdeki yenemiyoruz, içimizdeki. 17 3 Yanıtla
  • Emre Acar: Polisin gözaltına almasınıda iyi bişey gibi hangi suç işlerle işlesin adam öldürmediyse yarında serbest bırakıldığı haberi yazacaksınız yüzlerce örnek verebilirim 6 12 Yanıtla
  • AKN OGZ: Hepimiz izledik yalan bunu. Neresinde öpüyor videoda Batuhan serbest kalmalı 2 8 Yanıtla

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