Ayvalık Afet Arama Kurtarma Gönüllüleri, İzmir'de Kenti Temsil Etti

(BALIKESİR) - Ayvalık Afet Arama Kurtarma Gönüllüleri (AYKUT), Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin İzmir'de düzenlediği "Afet" temalı etkinlikte kenti temsil etti.

İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen "İzmir'de Afet" konulu panel ve etkinlik programına AYKUT da katıldı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte arama kurtarma dernekleri ile kurum ekipleri stant açarak katılımcılara tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Etkinlik kapsamında afetlere hazırlık, müdahale süreçleri ve gönüllülük temelli çalışmalar ele alınırken, AYKUT ekibi de yürüttüğü arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.