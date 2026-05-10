CHP'li Nazlıaka: "Bizimle Yürümekteyken Yoldan Çıkanlar Varsa, Bu Bizim İçin Ağırlıklardan Kurtulmak Anlamına Gelir"

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, "Cumhuriyet Halk Partili olmak belli makamları garanti altına almak için değil, bu ülkeyi aydınlığa taşımak için bu partinin bir neferi olmak demektir. O yüzden eğer bizimle yol yürümekteyken bu yoldan çıkanlar varsa, bu yolu terk edenler varsa zaten bu bizim için ağırlıklardan kurtulmak anlamına gelir" dedi.

Nazlıaka, Anneler Günü programı kapsamında geldiği Konya'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anne olan ve yüreğinde anne sevgisi olan herkesin Anneler Günü'nü kutlayan Nazlıaka, "Başta Zübeyde Anamız olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm annelerimizi sevgiyle, saygıyla anıyorum. Ama aynı zamanda bugün annelerin yaşadığı ızdırabı ya da annesiz kalan çocukların da varlığını unutmayalım. Onun için çocukların annelerine, annelerin çocuklarına kavuştuğu; annelerin özgür, eşit, adil, tok ve kendini güvende hissettiği bir Türkiye kurulana kadar da bizim mücadelemiz devam edecek" dedi.

"CHP TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİDİR"

CHP'nin bugün Türkiye'nin birinci partisi olduğunu söyleyen Nazlıaka, halkın desteğini anketler ve saha çalışmalarıyla gördüklerini ifade etti. Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP bugün Türkiye'nin birinci partisidir. Bu nedenle de zaman zaman hedef alınmakta olan bir partidir. Ama önemli olan halkın iktidarını kurabilmektir. Halkın desteğini kurabilmektir. Bunu anketlerimizden biliyoruz, saha çalışmalarımızdan biliyoruz. Halk bize güveniyor, halk bize inanıyor. Ayrıca geçtiğimiz 2 yıl boyunca partinin programını değiştirecek; sivil toplum örgütleriyle, akademisyenlerle ve konunun paydaşlarıyla bir araya gelecek olan çeşitli toplantılar gerçekleştirdik. Bu doğrultuda parti programımızı yeniledik. Şimdi o parti programımızdan süzülen bir hükümet programı oluşturuyoruz. Bunu da bugün güzel Konyamızda, yarın bir başka ilimizde, kısacası her gün sahada olarak daha da çeşitlendireceğiz. Halktan gelen talepler, bize iletilen sorunlar ve çözüm önerileri doğrultusunda köklendireceğiz. Bugün CHP olarak politikalarımız hazır, kadrolarımız hazır. Görüyoruz ki bizi iktidara getirmek üzere halkımız da hazır. O yüzden iktidar ne kadar sandıktan kaçarsa kaçsın, o sandık buraya gelecek ve halkın iradesi yeniden taçlanacak. İşte o zaman CHP ülkeyi yeniden yönetecek ve halkın iktidarını kuracak. Buna yürekten inanıyoruz ve halkımıza, bize duyduğu güven nedeniyle de çok teşekkür ediyoruz."

"BU YOLU TERK EDENLER VARSA ZATEN BU BİZİM İÇİN AĞIRLIKLARDAN KURTULMAK DEMEKTİR"

CHP'den ayrılan belediye başkanlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Nazlıaka, CHP'li olmanın Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık anlamına geldiğini ifade etti. Nazlıaka, şunları söyledi:

"CHP'li olmak demek; her ortamda, her koşulda Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak, kurucu felsefeyi içselleştirmek, aydınlanma devrimlerini savunmak demektir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili olmak sadece parti rozetini taşımak değil, aynı zamanda partiye yürekten bağlı olmak, partinin ideolojisine yürekten bağlı olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak; belli makamları garanti altına almak için değil, bu ülkeyi aydınlığa taşımak için bu partinin bir neferi olmak demektir. O yüzden eğer bizimle yol yürümekteyken bu yoldan çıkanlar varsa, bu yolu terk edenler varsa zaten bu bizim için ağırlıklardan kurtulmak anlamına gelir. Onlar kendi yollarına gidebilirler. Bir zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür. O yüzden zayıf halkalar kopsun. Bizim bu anlamda kendimizle ilgili olarak en ufak bir tereddüdümüz yok. Güçlü bir zincir olarak halkla kenetlenmiş bir şekilde iktidar yolculuğumuzu sürdürüyoruz."

Nazlıaka, CHP'nin halkla birlikte iktidar yolculuğunu sürdürdüğünü belirterek açıklamalarını tamamladı.