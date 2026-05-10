CHP'li Nazlıaka: "Bizimle Yürümekteyken Yoldan Çıkanlar Varsa, Bu Bizim İçin Ağırlıklardan Kurtulmak Anlamına Gelir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Nazlıaka: "Bizimle Yürümekteyken Yoldan Çıkanlar Varsa, Bu Bizim İçin Ağırlıklardan Kurtulmak Anlamına Gelir"

10.05.2026 13:20  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, partinin halk desteğini ve iktidar yolculuğunu sürdürdüğünü belirtti. Anneler Günü'nde yaptığı konuşmada, CHP'li olmanın Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık anlamına geldiğini vurguladı ve ayrılan belediye başkanlarının partilerine olan bağlılığını sorguladı.

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, "Cumhuriyet Halk Partili olmak belli makamları garanti altına almak için değil, bu ülkeyi aydınlığa taşımak için bu partinin bir neferi olmak demektir. O yüzden eğer bizimle yol yürümekteyken bu yoldan çıkanlar varsa, bu yolu terk edenler varsa zaten bu bizim için ağırlıklardan kurtulmak anlamına gelir" dedi.

Nazlıaka, Anneler Günü programı kapsamında geldiği Konya'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anne olan ve yüreğinde anne sevgisi olan herkesin Anneler Günü'nü kutlayan Nazlıaka, "Başta Zübeyde Anamız olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm annelerimizi sevgiyle, saygıyla anıyorum. Ama aynı zamanda bugün annelerin yaşadığı ızdırabı ya da annesiz kalan çocukların da varlığını unutmayalım. Onun için çocukların annelerine, annelerin çocuklarına kavuştuğu; annelerin özgür, eşit, adil, tok ve kendini güvende hissettiği bir Türkiye kurulana kadar da bizim mücadelemiz devam edecek" dedi.

"CHP TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİDİR"

CHP'nin bugün Türkiye'nin birinci partisi olduğunu söyleyen Nazlıaka, halkın desteğini anketler ve saha çalışmalarıyla gördüklerini ifade etti. Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP bugün Türkiye'nin birinci partisidir. Bu nedenle de zaman zaman hedef alınmakta olan bir partidir. Ama önemli olan halkın iktidarını kurabilmektir. Halkın desteğini kurabilmektir. Bunu anketlerimizden biliyoruz, saha çalışmalarımızdan biliyoruz. Halk bize güveniyor, halk bize inanıyor. Ayrıca geçtiğimiz 2 yıl boyunca partinin programını değiştirecek; sivil toplum örgütleriyle, akademisyenlerle ve konunun paydaşlarıyla bir araya gelecek olan çeşitli toplantılar gerçekleştirdik. Bu doğrultuda parti programımızı yeniledik. Şimdi o parti programımızdan süzülen bir hükümet programı oluşturuyoruz. Bunu da bugün güzel Konyamızda, yarın bir başka ilimizde, kısacası her gün sahada olarak daha da çeşitlendireceğiz. Halktan gelen talepler, bize iletilen sorunlar ve çözüm önerileri doğrultusunda köklendireceğiz. Bugün CHP olarak politikalarımız hazır, kadrolarımız hazır. Görüyoruz ki bizi iktidara getirmek üzere halkımız da hazır. O yüzden iktidar ne kadar sandıktan kaçarsa kaçsın, o sandık buraya gelecek ve halkın iradesi yeniden taçlanacak. İşte o zaman CHP ülkeyi yeniden yönetecek ve halkın iktidarını kuracak. Buna yürekten inanıyoruz ve halkımıza, bize duyduğu güven nedeniyle de çok teşekkür ediyoruz."

"BU YOLU TERK EDENLER VARSA ZATEN BU BİZİM İÇİN AĞIRLIKLARDAN KURTULMAK DEMEKTİR"

CHP'den ayrılan belediye başkanlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Nazlıaka, CHP'li olmanın Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık anlamına geldiğini ifade etti. Nazlıaka, şunları söyledi:

"CHP'li olmak demek; her ortamda, her koşulda Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak, kurucu felsefeyi içselleştirmek, aydınlanma devrimlerini savunmak demektir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili olmak sadece parti rozetini taşımak değil, aynı zamanda partiye yürekten bağlı olmak, partinin ideolojisine yürekten bağlı olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak; belli makamları garanti altına almak için değil, bu ülkeyi aydınlığa taşımak için bu partinin bir neferi olmak demektir. O yüzden eğer bizimle yol yürümekteyken bu yoldan çıkanlar varsa, bu yolu terk edenler varsa zaten bu bizim için ağırlıklardan kurtulmak anlamına gelir. Onlar kendi yollarına gidebilirler. Bir zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür. O yüzden zayıf halkalar kopsun. Bizim bu anlamda kendimizle ilgili olarak en ufak bir tereddüdümüz yok. Güçlü bir zincir olarak halkla kenetlenmiş bir şekilde iktidar yolculuğumuzu sürdürüyoruz."

Nazlıaka, CHP'nin halkla birlikte iktidar yolculuğunu sürdürdüğünü belirterek açıklamalarını tamamladı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Nazlıaka: 'Bizimle Yürümekteyken Yoldan Çıkanlar Varsa, Bu Bizim İçin Ağırlıklardan Kurtulmak Anlamına Gelir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu

17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
17:46
İğne atsanız yere düşmez Batman halkı 1. Lig’e çıkmanın sevincini yaşıyor
İğne atsanız yere düşmez! Batman halkı 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyor
17:26
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı
16:49
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 18:15:28. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Nazlıaka: "Bizimle Yürümekteyken Yoldan Çıkanlar Varsa, Bu Bizim İçin Ağırlıklardan Kurtulmak Anlamına Gelir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.