Aylin Yaman, 10 Ekim katliamının 11. yılında adaletten vazgeçmeyeceklerini söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Hakikatin ve adaletin peşini bırakmadan barışı savunmaya devam ederek, kaybettiklerimizin hatırasına sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"10 Ekim, Ankara'nın kalbinde kapanmayan bir yara… Barış umuduyla yan yana gelen, hayatları ve hayalleri yarım bırakılan yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, acılarını ilk günkü kadar derin taşıyan ailelerinin ve yakınlarının hüznünü gönülden paylaşıyorum. Hakikatin ve adaletin peşini bırakmadan barışı savunmaya devam ederek, kaybettiklerimizin hatırasına sahip çıkacağız.. Unutmadık. Unutturmayacağız."