Aylin Yaman, Sincan Cezaevi'nde tutukluları ziyaret etti, tutuklamayı eleştirdi - Son Dakika
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Aylin Yaman, Sincan Cezaevi'nde tutukluları ziyaret etti, tutuklamayı eleştirdi

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Aylin Yaman, Sincan Cezaevi\'nde tutukluları ziyaret etti, tutuklamayı eleştirdi
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Sincan Cezaevi'nde Manisa İl Başkanı, gazeteci, KAOS GL yöneticisi ve Etimesgut Belediyesi'nden bazı meclis üyelerini ziyaret etti. Yaman, siyaset ve hak savunmanın suç olmadığını, tutuklamanın cezalandırma aracı olamayacağını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Sincan Cezaevi'nde partisinin Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, gazeteci Tuğba Tekerek, KAOS GL yöneticisi Nedime Erdoğan ve Etimesgut Belediyesi'nden bazı meclis üyelerini ziyaret etti. Yaman, "Siyaset yapmak, hak savunmak asla suç değildir. Gazetecilik suç değildir, tutuklama bir cezalandırma aracına dönüştürülemez" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Sincan Cezaevi'nde yaptığı ziyaretlerin ardından cezaevi önünde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yaman, şunları söyledi:

"Bugün Sincan Cezaevi'ndeydim. Manisa İl Başkanımız, başarılı bir kadın siyasetçi, sevgili İlksen Özalper'i, uluslararası saygın basın kuruluşlarında çalışmış, çok donanımlı bir kadın gazeteci Sayın Tuğba Tekerek'i, 'Ailem Güvende' operasyonu kapsamında tutuklanan LGBTİ+ bireylerin hak savunucusu ve ayrımcılıkla mücadele eden KAOS GL yöneticisi Sayın Nedime Erdoğan'ı ve Etimesgut Belediyesi'nden bazı meclis üyelerini ziyaret ettim. Farklı hayatlar, farklı sorumluluklar. Siyaset yapmak, hak savunmak asla suç değildir. Gazetecilik suç değildir, tutuklama bir cezalandırma aracına dönüştürülemez. Suçunun ne olduğunu bile bilmeden kalabalık koğuşlarda, yatak sayısının 2-3 katı kişiyle insan onuruna yakışmayan koşullarda yaşamaya mecbur bırakılmak asla kabul edilemez. Basına sansür uygulayarak, seçilmişleri cezaevine koyarak, farklı sesleri baskılayarak bu ülkeye asla huzur gelmez. Adalet, kimliğine, düşüncesine, cinsel yönelimine bakılmaksızın herkesin hakkıdır."

Kaynak: ANKA
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