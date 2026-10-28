AYM Başkanı Özkaya, Cumhuriyet'in 103. yılında anayasal sorumluluğa vurgu yaptı - Son Dakika
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AYM Başkanı Özkaya, Cumhuriyet'in 103. yılında anayasal sorumluluğa vurgu yaptı

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AYM Başkanı Özkaya, Cumhuriyet\'in 103. yılında anayasal sorumluluğa vurgu yaptı
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AYM Başkanı Kadir Özkaya, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü için kutlama mesajı yayımladı. Özkaya, Anayasa'nın üstünlüğünü ilke edinerek demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi ve temel hakların korunması sorumluluğunu sürdürdüklerini bildirdi.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü kutlayarak, "Anayasa Mahkemesi olarak bizler de Anayasa'nın üstünlüğünü ilke edinerek demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması yönündeki anayasal sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin ilanının 103. yılını büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık mücadelesiyle ortaya koyduğu iradenin Cumhuriyet'le taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet, mill, egemenlik ilkesine dayanan ve insan onurunun korunmasını, özgürlüğün güvence altına alınmasını ve adaletin tesis edilmesini esas alan bir toplumsal düzen anlayışını temsil etmektedir. Cumhuriyet'in temel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak, bu tarihi kazanımın anlamını ve ruhunu yaşatmak adına büyük önem taşımaktadır.

Anayasa Mahkemesi olarak bizler de Anayasa'nın üstünlüğünü ilke edinerek demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması yönündeki anayasal sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeyi sürdürüyoruz.

Bu anlamlı günde Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet'imizin bizlere kazandırdığı değerlerin ortak geleceğimize ışık tutmaya devam etmesi temennisiyle aziz milletimizin ve yargı camiamızın Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: ANKA
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