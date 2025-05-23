AYM'den Halis Bayancuk Kararı

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), "Ebu Hanzala" olarak bilinen El Kaide davası sanığı Halis Bayancuk'un tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasıyla açtığı tazminat davasının "ceza yargılamasının devam ettiği" gerekçesiyle reddinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti. AYM, bu durumun "mahkemeye erişim hakkının" ihlali anlamına geldiğine oy birliğiyle karar verdi.

AYM'nin bireysel başvuruya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Halis Bayancuk, El Kaide davası kapsamındaki tutukluluğunun makul süreyi aştığı gerekçesiyle, uzun tutukluluktan kaynaklanan tazminat davalarını görmekle görevli Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi ise "yargılamanın devam ettiği ve bu aşamada tutukluluğun haksız olduğunun tespit edilemeyeceği" gerekçesiyle tazminat talebini reddetti. Bayancuk'un bunun üzerine başvurduğu istinaf mahkemesi de talebini kabul etmedi.

Bu kararlar üzerine Bayancuk, AYM'ye başvurarak, adil yargılanma hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.

AYM: Mahkemeye erişim hakkına müdahale

AYM, yaptığı değerlendirmede, başvurucunun tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasıyla açtığı tazminat davasının, yargısal mercilerce asıl ceza davasının devam ettiği gerekçesiyle esası incelenmeden reddedilmesinin, kanuni dayanaktan yoksun olduğuna ve başvurucunun mahkemeye erişim hakkına yönelik açık müdahale olduğuna hükmetti.

Kararda, mahkemeye erişim hakkının mutlak bir hak olmadığı, ancak bu hakkın sınırlandırılmasının Anayasa'nın 13. maddesindeki genel ilkelere uygun olması gerektiği belirtildi.

İhlal kararı ve giderim

AYM, açıklanan gerekçelerle, başvurucunun Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla, kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.