AYM'den Halis Bayancuk Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AYM'den Halis Bayancuk Kararı

23.05.2025 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYM, Ebu Hanzala davasında tutukluluğun makul süreyi aştığını belirterek tazminat davasını kabul etti.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), "Ebu Hanzala" olarak bilinen El Kaide davası sanığı Halis Bayancuk'un tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasıyla açtığı tazminat davasının "ceza yargılamasının devam ettiği" gerekçesiyle reddinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti. AYM, bu durumun "mahkemeye erişim hakkının" ihlali anlamına geldiğine oy birliğiyle karar verdi.

AYM'nin bireysel başvuruya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Halis Bayancuk, El Kaide davası kapsamındaki tutukluluğunun makul süreyi aştığı gerekçesiyle, uzun tutukluluktan kaynaklanan tazminat davalarını görmekle görevli Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi ise "yargılamanın devam ettiği ve bu aşamada tutukluluğun haksız olduğunun tespit edilemeyeceği" gerekçesiyle tazminat talebini reddetti. Bayancuk'un bunun üzerine başvurduğu istinaf mahkemesi de talebini kabul etmedi.

Bu kararlar üzerine Bayancuk, AYM'ye başvurarak, adil yargılanma hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.

AYM: Mahkemeye erişim hakkına müdahale

AYM, yaptığı değerlendirmede, başvurucunun tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasıyla açtığı tazminat davasının, yargısal mercilerce asıl ceza davasının devam ettiği gerekçesiyle esası incelenmeden reddedilmesinin, kanuni dayanaktan yoksun olduğuna ve başvurucunun mahkemeye erişim hakkına yönelik açık müdahale olduğuna hükmetti.

Kararda, mahkemeye erişim hakkının mutlak bir hak olmadığı, ancak bu hakkın sınırlandırılmasının Anayasa'nın 13. maddesindeki genel ilkelere uygun olması gerektiği belirtildi.

İhlal kararı ve giderim

AYM, açıklanan gerekçelerle, başvurucunun Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla, kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Halis Bayancuk, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM'den Halis Bayancuk Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
İsveçli köylü güzeli Türkiye’ye geldi, hayatı değişti İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Bavulunu bile topladı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
İzmir’de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında
Kuze Kore’nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Fenerbahçe’ye mi transfer oldu Şanlıurfaspor’dan Ogundu için resmi açıklama Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama

10:59
20 gün önce anket yapıldı İşte Erdoğan’ın “Aşkım“ dediği İstanbul’da son durum
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın "Aşkım" dediği İstanbul'da son durum
09:56
Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
09:18
KOBİ’lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
07:45
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
15:26
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
15:25
Bomba iddia Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
15:23
Mini etekli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı
Mini etekli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı
15:22
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
15:11
34 milyonluk vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı: Nişanlım istedi
34 milyonluk vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı: Nişanlım istedi
15:02
Acun Ilıcalı’dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
14:58
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
14:57
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 11:38:39. #7.13#
SON DAKİKA: AYM'den Halis Bayancuk Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.