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AYM'den Sendika Hakkı Kararı

Anayasa Mahkemesi, sendika hakkının ihlalini kabul ederek Yakup Tekin'e 30 bin TL tazminat verdi.

16.09.2024 11:11
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(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) yöneticisi Yakup Tekin, iş sözleşmesinin feshedilmesini Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan "sendika hakkının ihlal edilmesi" olarak kabul etti ve Tekin'e 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre,  Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) yöneticisi Yakup Tekin'in iş sözleşmesi 27 Ağustos 2017 tarihinde işveren tarafından 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında feshedildi. Fesih gerekçesinde; "başvurucu Yakup Tekin'in çalıştığı Bursa fabrikasında hizmet verilen müşterilerden gelen iş talep oranında düşüş yaşandığı, talep düşüşünün ciddi ve kalıcı olmasının başvurucunun iş ilişkisinin devamını mümkün kılmadığı, istihdamın korunmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasına rağmen fesihten başka çare kalmadığı" ileri sürüldü.

Sendika yöneticisi konuyu yargıya taşıdı

Yakup Tekin, feshin sendikal nedenle yapıldığını, haksız ve geçersiz olduğunu ileri sürerek işe iade ve sendikal tazminat talebiyle dava açtı. Tekin ayrıca işyeri sendika yöneticisi olduğunu, 18 Ekim 2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 24. maddesi kapsamında iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilemeyeceğini savundu.

İlk derece mahkemesi 2 Ekim 2018 tarihinde davanın kısmen kabulü ile Yakup Tekin'in işe iadesine, sendikal tazminat talebinin reddine ve başvurucunun sendika temsilcisi güvencesinden yararlandırılmasına karar verdi. Kararın istinaf yargı yoluna götürülmesi üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi 4 Nisan 2019 tarihli kararıyla, Yakup Tekin'in işe iadesine, sendikal tazminat talebinin reddine ve sendika temsilcisi güvencesinden yararlandırılmayacağına karar verdi.

AYM sendika yöneticisini haklı buldu

Yakup Tekin bunun üzerine AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Dosyayı inceleyen AYM, Tekin'i haklı buldu. Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar verdi ve Yakup Tekin'e 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kaynak: ANKA

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