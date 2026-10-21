AYM'den Yeni Parti'nin terkin davasında oy çokluğuyla ret kararı çıktı - Son Dakika
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AYM'den Yeni Parti'nin terkin davasında oy çokluğuyla ret kararı çıktı

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Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine ilişkin talebi oy çokluğuyla reddetti. Yenilik Partisi'nin isim benzerliği başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca AYM'ye gönderilen dosyada Yeni Parti savunmasını sunmuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), " Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini oy çokluğuyla reddetti.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, Yeni Parti'nin ismine ilişkin, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık iddiasıyla yapılan başvuruyu görüştü.

Gündem toplantısı sonucu AYM, başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

Yeni Parti'ye savunma için bir ay süre tanınmıştı

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı.

İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.

Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı.

Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti.

Kaynak: AA
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