AYM, Hayvan Koruma Yasasını Görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AYM, Hayvan Koruma Yasasını Görüşecek

Anayasa Mahkemesi, sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun değişikliğini esastan inceleyecek.

06.05.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini yarın esastan görüşecek. Hayvan hakları savunucuları da AYM önünde toplanacak.

CHP, 17 maddeden oluşan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'de dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini tamamlayan ve davayı esastan görüşmeye karar veren AYM Genel Kurulu, başvuruyu yarın yapılacak Genel Kurul gündemine aldı.

Hayvan hakları savunucuları da AYM önünde toplanacak

Yasanın iptalini isteyen hayvan hakları savunucuları da AYM önünde toplanacak. Sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu da AYM önünde basın açıklaması yapacak.

Kanun değişikliği, sahipsiz hayvanların kedi ve köpek ayrımı olmaksızın toplatılmasını, sahipsiz veya güçten düşmüş köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulmasını, yerel yönetimlerin, sokakta yaşayan hayvanları ancak bakımevine aldıktan

sonra rehabilite edeceklerini, belli şartlar durumunda hayvanların öldürülmesi ve ötanazisi hakkındaki usul ve esasları düzenliyor.

Ankara Barosu hukuku görüş sunmuştu

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu imzasıyla hazırlanan ve AYM Başkanlığına sunulan "Hukuku Görüş"te, yasanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü Standartları'na, BM Çevre Programı'na, hayvan haklarına ilişkin uluslarararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtildi.

7527 Sayılı Kanun'un, yürürlüğe girdiği 2 Ağustos 2024 tarihinden itibaren kamu yararına aykırı olan, telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açtığı ifade edilen görüşte, "Bu konuda Baromuza yapılan ihbarlar ve haricen tespit ettiğimiz vakalar mahkemenin dikkatine sunulmuştur. Kamu yararı taşımayan iptale konu yasa nedeniyle sayısını tespit edemediğimiz yüzlerce hayvan ölmüştür" denildi.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM, Hayvan Koruma Yasasını Görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Davutoğlu’na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?
İsmail Kartal’ın Persepolis’i Süper Lig’in yıldız isimleriye anlaştı İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriye anlaştı
’Yemek kartı istedim vermediler’ diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı 'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı
Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı
Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi
Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti
İstanbul’da inşaat işçileri arasında kavga Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar
Herkesin hayalini kurduğu ülke İsviçre’de enflasyon sıfıra indi Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi
Saldırgan, Özgür Özel’i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Atatürk’ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı Atatürk'ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 13:06:39. #7.13#
SON DAKİKA: AYM, Hayvan Koruma Yasasını Görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.