AYM, Özgür Özel'in ifade özgürlüğü ihlali görüp 50 bin TL manevi tazminata hükmetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYM, Özgür Özel'in ifade özgürlüğü ihlali görüp 50 bin TL manevi tazminata hükmetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AYM, Özgür Özel\'in ifade özgürlüğü ihlali görüp 50 bin TL manevi tazminata hükmetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel'in başvurusu üzerine ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Özel'e 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine de karar verdi.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, bir konuşmasındaki ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verilen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in başvurusu üzerine, Özel'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Özel'e 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Özgür Özel, 14 ve 15 Ekim 2020 tarihlerinde TBMM'de yaptığı basın toplantısında dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın geçmiş yıllarda Türk Telekom'da yönetim kurulu üyeliği ve YİMPAŞ Holding'e bağlı YİMPAŞ Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret AŞ'de üst düzey yöneticilik yaptığını anımsatarak, "YİMPAŞ'ta suç işlediniz. Şansınıza iktidar oldunuz örtbas oldu, kurtuldunuz. Ama gün gelir onun da hesabı sorulur. Türk Telekom'da suç işlediniz. Hepimizin vergilerini Hariri ailesine peşkeş çektiniz. Gün gelir hesabı sorulur" ifadesini kullanmıştı.

Özel'in bu sözleri üzerine Oktay, 150 bin TL tutarlı manevi tazminat davası açmış, Bölge Adliye Mahkemesi Özel'in Oktay'a 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

Özel, karar üzerine ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi kararında, Özel'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Özel'e 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Yüksek Mahkeme, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması amacıyla Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine de karar verdi.

Kararın gerekçesinde, şunları kaydedildi:

"Başvurucu; alaycı, sert, abartılı hatta muhatabı açısından rahatsız edici olduğu kabul edilebilecek ifadeler eşliğinde kamu menfaatine ilişkin bir meselede bazı olgusal isnatlarda bulunmuştur. Buna ilişkin cevap dilekçesinde bazı deliller sunduğu da açıktır. Buna karşın ilk derece mahkemesi, bunları değerlendirmeye almamış, istinaf makamı ise iddiaların ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceği kanaatine varmıştır. Oysa bir siyasetçi, siyasi arenaya çıkarak kamusal alandaki bütün eylemlerini, geçmiştekiler de dahil olmak üzere, kamunun gözlemine ve denetimine sunmayı göze almış kimsedir.

Nitekim davasının bir zamanlar yönetim kurulunda yer aldığı anlaşılan bir şirketin bazı yolsuzluklara karıştığı yönünde çeşitli iddiaların olduğu, buna yönelik çeşitli yayın organlarınca yapılan haberlerin bulunduğu yönündeki başvurucunun savunmalarının yargı mercilerince değerlendirilmediği de dikkate alındığında, başvurucunun açıklamalarının sebepsiz ve tümüyle keyfi ve kişisel bir saldırı oluşturduğunu kabul etmek mümkün görünmemektedir. Başvurucunun ifade özgürlüğü ile davacının şeref ve itibarının korunması hakkı arasında adil bir denge kurulduğundan bahsedilemeyeceği değerlendirilmiştir. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 26'ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

Kaynak: ANKA
Anayasa MahkemesiHukuk MahkemeleriÖzgür ÖzelPolitikaAnkaraGüncelHukukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Vay be Icardi Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Eskişehir’de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
Konserinde tacize uğramıştı Demet Akalın sessizliğini bozdu Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor Fatih Özdemir Tokat’ta gençlerle projeler üretiyor 21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat'ta gençlerle projeler üretiyor
11:17
Düğmeye basıldı TFF’den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
10:16
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:17
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim Hayat durma noktasına geldi
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
09:02
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 11:24:28. #7.13#
SON DAKİKA: AYM, Özgür Özel'in ifade özgürlüğü ihlali görüp 50 bin TL manevi tazminata hükmetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement