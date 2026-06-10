Mezdeke Aynur'un katili daha önce de "hareketlerini beğenmedim" deyip birini dövmüş - Son Dakika
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Mezdeke Aynur'un katili daha önce de "hareketlerini beğenmedim" deyip birini dövmüş

10.06.2026 09:50  Güncelleme: 09:51
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Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayeti dansözlük yaptığı gerekçesiyle işlediğini itiraf eden Bülent Gündüz'ün geçmişte de "hareketlerini beğenmediği" gerekçesiyle bir kişiyi darbettiği belirlenirken, evinde uzun namlulu silah ve gaz maskesi bulundu. Cinayet öncesi metrobüste telefonunun SIM kartını çıkarıp kapattığı anlara ait görüntüler de dosyaya girdi.

İstanbul  Şişli'de Fulya Mahallesi, Narçiçeği Sokak'taki evinin önünde 24 Mart 2016'da öldürülen "Mezdeke" grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda yeni detaylar ortaya çıktı.

Mezdeke Aynur'un katili daha önce de

"HAREKETLERİNİ BEĞENMEDİM" DEYİP BİRİNİ DARBETMİŞ

Olaydan 10 yıl sonra gözaltına alınan ve cinayeti işlediğini itiraf eden ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan zanlı Bülent Gündüz'ün geçmişte de bir kişiyi "Hareketlerini beğenmedim" diyerek darbettiği belirlendi. Verdiği ifadesinde Kanbur'un yaşam biçimine değinen şüpheli, daha önce de bir kişiyi uygunsuz davranışları nedeniyle darbettiğini söyledi.

Mezdeke Aynur'un katili daha önce de

EVİNDE UZUN NAMLULU SİLAH ÇIKTI

Katil zanlısının Bülent Gündüz'ün evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Polis ekipleri ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme başlattı.

Mezdeke Aynur'un katili daha önce de

OLAYDAN SONRA SİLAHLA YAKALANMIŞ

Bülent Gündüz, emniyette verdiği ifadesinde cinayette kullandığı silahı denize attığını iddia etti. Şüpheliyle ilgili yapılan incelemede, cinayetten sonra üst aramasında ruhsatsız tabanca yakalandığı ve hakkında 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan adli işlem yapıldığı da öğrenildi.

Mezdeke Aynur'un katili daha önce de

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaların devamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemeye aldığı metrobüs içi güvenlik kamerası kayıtlarında, katil zanlısı Bülent Gündüz'ün cinayeti işlemek için Avcılar'dan metrobüse bindiği görülüyor. Metrobüste sağ başta bulunan koltuğu oturan zanlının bir süre yolculuk yaptıktan sonra cep telefonuyla işlem yaptığı ardından sim kartını çıkararak cihazı kapattığı görülüyor. HTS kayıtlarına göre şüphelinin telefonu bir gün boyunca kapalı kalmıştı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Şişli, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezdeke Aynur'un katili daha önce de 'hareketlerini beğenmedim' deyip birini dövmüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mezdeke Aynur'un katili daha önce de "hareketlerini beğenmedim" deyip birini dövmüş - Son Dakika
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