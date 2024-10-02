Ayşe Ateş: Adalet Yürüyüşü Sona Ermeyecek - Son Dakika
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Ayşe Ateş: Adalet Yürüyüşü Sona Ermeyecek

Ayşe Ateş: Adalet Yürüyüşü Sona Ermeyecek

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, adalet arayışının devam edeceğini ve suçluların cezalandırılmasını istedi.

02.10.2024 19:19
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Öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar, demir parmaklıkların arkasına girene kadar devam ettireceğim. Şimdi beklesinler. Bir dahaki dosyada görüşeceğiz." dedi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve duruşmayı izleyen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararı değerlendirdi.

Maktul Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayetin ardından toplanan deliller ışığında bir dosya oluşturulduğunu ancak dosyanın "ayakçılar" ve "azmettiriciler" olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

"Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı." ifadesini kullanan Ateş, "cinayetin azmettiricilerinin elini kolunu sallayarak dışarıda dolaştıklarını" savundu.

Ayşe Ateş, "Onlar oturdukları kürsülerden adil bir yargılanma yapılmaması, hukuku çiğnemek, suçluların üstün olduğu bir ortam oluşturmak, suçluları yargılatmamak için bize parmak sallıyorlar ve o parmak sallamanın, o tehditlerin sonucunu bugün yaşadık." dedi.

İntikam değil, adalet istediklerini belirten Ateş, "Gerçek suçlular, hangi oranda suçluysa o kadar ceza alsın istiyoruz. Bizim hatamız adalet istemek mi? Sinan öldürüldü, kenara çekilseydik, konuşmasaydık, sussaydık, hiçbir şey yapmasaydık o zaman onlar çok mutlu olacaktı herhalde." ifadesini kullandı.

Yurt dışına kaçacağının söylendiğini aktaran Ayşe Ateş, hiçbir yere gitmeyeceğini, kaçmayacağını belirterek, "Sonuna kadar, gücümün yettiği yere kadar, yanımdaki, arkamdaki akıl ve bir vicdan sahibi her bir vatan evladıyla adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar, demir parmaklıkların arkasına girene kadar devam ettireceğim. Şimdi beklesinler. Bir dahaki dosyada görüşeceğiz." diye konuştu.

Ateş, "17 kişi hakkında devam eden bir soruşturma var. Kovuşturmaya dönüşmesini bekliyor musunuz?" sorusuna, "Bekliyoruz. Dönüşmemesi için çaba sarf ettikleri haberlerini alıyoruz. Ben de o dosyanın açılması için iddianamesinin yazılması ve onların yargılanması için elimden gelen her şeyi yapacağım." yanıtını verdi.

Duruşma salonu önünde açıklamalarda bulunan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu cinayette Sinan Ateş'in niçin öldürüldüğü sorusunun yanıtının henüz alınamadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bu sorunun yanıtını aldığımızda gerçek failleri, gerçek katilleri, perdenin arkasındakileri de yakalamış olacağız. O nedenle bu dava burada bitmedi. Asıl faillerin bulunması, talimatların kimler tarafından verildiğinin öğrenilmesi için ikinci davayı bekliyoruz. İkinci dava bizim siyaset tarihimiz açısından da son derece önemli bir dava olacaktır. Bunu bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayşe Ateş: Adalet Yürüyüşü Sona Ermeyecek - Son Dakika

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