Ayşe Kulin, Beylikdüzü'nde Okurlarıyla Buluştu

(İSTANBUL) - Kırk yılı aşkın süredir kaleme aldığı eserlerle Türk edebiyatında derin izler bırakan usta yazar Ayşe Kulin, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde okurlarıyla bir araya geldi. Yoğu katılımla gerçekleşen söyleşi ve imza etkinliğinde Kulin; Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan aile geçmişini, edebiyata tutkusunu ve kitaplarının ortaya çıkış hikayelerini anlattı.

Beylikdüzü Belediyesi, 1984 yılında yayımlanan "Güneşe Dön Yüzünü" kitabıyla yazarlığa başlayan ve 40 yılı aşkın süredir Türk edebiyatına sayısız eser kazandıran Ayşe Kulin'i, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde ağırladı. Kulin, Ayşe Övür'ün moderatörlüğünde gerçekleşen "Kalemimde 40 sene" başlıklı söyleşi ve imza günü etkinliğinde okurlarıyla buluştu.

Yoğun ilgi gören etkinlikte usta yazar; edebiyata bakış açısından yazarlık serüvenine, Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin tanıklıklarından romanlarına uzanan geniş bir yelpazede deneyimlerini paylaştı. Kulin, aile köklerinin Osmanlı dönemine uzandığını belirterek, çocukluk yıllarından itibaren edebiyata duyduğu ilginin hayatını şekillendirdiğini ifade etti.

Söyleşide yazarlık serüveninin başlangıcına ve eserlerinin ortaya çıkış hikayelerine de değinen Kulin, "Ben yazmak için yaratılmış bir insan olduğumu düşünüyorum. Kolay yazabilen bir insanım. Allah herkese bir yetenek veriyor, benim kabiliyetim de yazmak. Ne yazarsam bir müddet sonra sanki bir yere bağlanıyorum ve akıyor benim yazdıklarım" dedi.

"Yazarlığımı artık sonlandıracağım" diyen Kulin, 84 yaşında olduğunu belirterek, üzerinde çalıştığı "Bir Bunağın Hatıra Defteri" adlı kitabın son eseri olabileceğini söyledi. Usta yazar, "Son kitabım olduğunu düşünüyorum ama Allah akıl verirse yazmaya devam ederim de pek sanmıyorum" ifadelerini kullandı."

Söyleşinin ardından Ayşe Kulin, okurları için kitaplarını imzaladı.