İstanbul'da sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldükten sonra yol kenarına valiz içerisinde cesedi bırakılan Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Adabucak Mahallesi'ndeki evlerinin önünde ailesi tarafından hatmi şerif okutuldu. Taziyeye gelen çok sayıda vatandaş, Tokyaz için dua etti.
Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),
Son Dakika › Güncel › Ayşe Tokyaz İçin Hatmi Şerif Okutuldu - Son Dakika
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