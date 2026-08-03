Aytepe'de Mor Çiçekler ve Arıların Buluşması
Başiskele'deki Samanlı Dağları'nda açan mor çiçekler arı ve böcekleri ağırlıyor.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Samanlı Dağları'nın Aytepe mevkisinde açan mor çiçekler, nektar arayan arı ve böcekleri ağırlıyor.
Çiçekler arasında dolaşan bombus arısı ile havada asılı kalarak beslenen uzun hortumlu güve türü, objektiflere yansıdı.
Yaz mevsiminde doğanın sunduğu renkli görüntüler, Aytepe'de kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aytepe'de Mor Çiçekler ve Arıların Buluşması - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?