Çanakkale'de motoru arızalanan botta sürüklenen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de motoru arızalanan botta sürüklenen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale\'de motoru arızalanan botta sürüklenen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan bir botta bulunan 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Afganistan uyruklu 8'i çocuk olan göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

04.06.2024 19:35
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-8" ve "KB-4319" ekipleri, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki Afganistan uyruklu 8'i çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de motoru arızalanan botta sürüklenen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de motoru arızalanan botta sürüklenen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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