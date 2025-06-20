Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Küçükkuyu Kolluk Destek Timi, Ayvacık'ın Ahmetçe köyü yakınlarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan ve Suriye uyruklu 12'si çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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