Ayvacık\'ta 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
"KB-208" botuyla bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 18'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
