Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
"KB-76" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı."
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?