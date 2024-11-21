Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 22'si çocuk 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "KB-20" sevk edildi.
Lastik botta bulunan 9'u çocuk 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
"TCSG-28" botunca aynı bölgede düzenlenen diğer operasyonda ise 13'ü çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta 56 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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