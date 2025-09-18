Ayvacık'ta İlköğretim Haftası Kutlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde "İlköğretim Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.

Çankaya İlkokulu'nda düzenlenen törende, Okul Müdürü Yasin Eryılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Program, öğrenciler tarafından şiirlerinin okunması ve koro gösterileriyle program devam etti.

Kaymakam Mustafa Karali, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 2025-2026 eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum." dedi.

Programa, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.