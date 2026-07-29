Ayvacık\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için yapılan çalışmalara, çevre belediyelere ait itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ahmetçe köyü kırsalında çıkan yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği belirtildi.