Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü yakınlarındaki otlukta, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Yangın 1,5 saatte büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta Ot Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?