Ayvacık'ta Pompalı Tüfekli Saldırı - Son Dakika
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Ayvacık'ta Pompalı Tüfekli Saldırı

Ayvacık\'ta Pompalı Tüfekli Saldırı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir iş yerine pompalı tüfekle ateş eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

22.11.2024 19:19
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesindeki bir işletmeye motosikletle gelen maskeli kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler saldırıyı gerçekleştirilenlerin yakalanması için teknik ve fiziki takip çalışması yaparak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

İnceleme sonrası kimlikleri belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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