Ayvacık'taki Villa Yangını

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki bir sitedeki villa, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ayvacık'a bağlı Behram köyü Kadırga Koyu'nda bulunan Çakıl Sitesi'ndeki bir villada, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın diğer villalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük çapta hasar oluşan villa kullanılamaz hale geldi.