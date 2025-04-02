Ayvalı Barajı'ndaki Doğal Güzellikler

Ayvalı Barajı'nda baharla gelen doğal güzellik

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı'nın bahar ve yağışlarla birlikte artan su seviyesi aynı zamanda doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Ayvalı Barajı'nın su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, Çataksu Mahallesi'nin sular altında kalan bölgesinde muazzam bir koy oluştu. Bu yeni doğal oluşum, görsel açıdan mest eden bir manzara sunarak bölgeyi adeta bir kartpostal görüntüsüne dönüştürdü.

Suların yükselmesiyle birlikte, doğanın sunduğu eşsiz güzellikler ortaya çıktı ve Çataksu Mahallesi, dışarıdan gelen turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Yöre halkı gölün etrafında konaklama alanlarının oluşturulması ve turistik geziler düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu sayede, bölgeye gelen ziyaretçilere, hem doğanın bu eşsiz manzarasına tanıklık etme hem de bölgenin turistik potansiyelinden faydalanma imkanı sağlanabilecek. Çataksu Mahallesine giden Fırat Aydın, "Ayvalı Barajı'nın yapılmasının ardından Olur Çataksu Köyü'ne doğru dolan su güzel bir koy oluşturmuş. Bizde bu manzaranın keyfini çıkarıyoruz, manzarayı izleyip çayımızı içiyoruz" dedi.

Yerel halk ve turistler, bu yeni koyun sunduğu sakin ve huzurlu atmosferin keyfini çıkarırken, bölgedeki doğal zenginliklerin daha fazla tanıtılması gerektiği görüşünü paylaşıyor. Çataksu Mahallesi, bu doğal güzellik ile birlikte, turizm açısından önemli bir çekim merkezi haline gelme potansiyeline sahip.