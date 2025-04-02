Ayvalı Barajı'ndaki Doğal Güzellikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayvalı Barajı'ndaki Doğal Güzellikler

Geniş Video İzle

Ayvalı Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi, Çataksu Mahallesi'nde etkileyici bir koy oluşturdu.

02.04.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalı Barajı'nda baharla gelen doğal güzellik

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı'nın bahar ve yağışlarla birlikte artan su seviyesi aynı zamanda doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Ayvalı Barajı'nın su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, Çataksu Mahallesi'nin sular altında kalan bölgesinde muazzam bir koy oluştu. Bu yeni doğal oluşum, görsel açıdan mest eden bir manzara sunarak bölgeyi adeta bir kartpostal görüntüsüne dönüştürdü.

Suların yükselmesiyle birlikte, doğanın sunduğu eşsiz güzellikler ortaya çıktı ve Çataksu Mahallesi, dışarıdan gelen turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Yöre halkı gölün etrafında konaklama alanlarının oluşturulması ve turistik geziler düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu sayede, bölgeye gelen ziyaretçilere, hem doğanın bu eşsiz manzarasına tanıklık etme hem de bölgenin turistik potansiyelinden faydalanma imkanı sağlanabilecek. Çataksu Mahallesine giden Fırat Aydın, "Ayvalı Barajı'nın yapılmasının ardından Olur Çataksu Köyü'ne doğru dolan su güzel bir koy oluşturmuş. Bizde bu manzaranın keyfini çıkarıyoruz, manzarayı izleyip çayımızı içiyoruz" dedi.

Yerel halk ve turistler, bu yeni koyun sunduğu sakin ve huzurlu atmosferin keyfini çıkarırken, bölgedeki doğal zenginliklerin daha fazla tanıtılması gerektiği görüşünü paylaşıyor. Çataksu Mahallesi, bu doğal güzellik ile birlikte, turizm açısından önemli bir çekim merkezi haline gelme potansiyeline sahip.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güzellik, Erzurum, Ekonomi, Turizm, Ayvalı, Güncel, Kültür, Çevre, Yaşam, Doğa, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalı Barajı'ndaki Doğal Güzellikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı
Asker uğurlaması yolunda yürek yakan kaza Tuğsem bebek hayatını kaybetti Asker uğurlaması yolunda yürek yakan kaza! Tuğsem bebek hayatını kaybetti
Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha
Hakemden antrenöre tekme Hakemden antrenöre tekme
Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak Bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Putin’den 14 yıl sonra bir ilk 160 bin erkeği askere çağırdı Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı
Erdoğan’ın ’Nevruz’ talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

11:03 Bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak Bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
10:11 Putin’den 14 yıl sonra bir ilk 160 bin erkeği askere çağırdı Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı
09:39 Erdoğan’ın ’Nevruz’ talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor
08:59 Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
07:05 Özel’den “Boykot çağrısı yanlıştır“ diyen Rifat Hisarcıklıoğlu’na sert yanıt Özel'den "Boykot çağrısı yanlıştır" diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt
16:54 Acun Ilıcalı’dan maç öncesi Galatasaray’a olay sözler Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler
16:44 Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı
15:55 Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
15:54 Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
15:49 Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor
15:45 Hakemden antrenöre tekme Hakemden antrenöre tekme
15:39 Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
15:29 Asker uğurlaması yolunda yürek yakan kaza Tuğsem bebek hayatını kaybetti Asker uğurlaması yolunda yürek yakan kaza! Tuğsem bebek hayatını kaybetti
15:24 Kastamonu’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 11:20:02. #7.12#
SON DAKİKA: Ayvalı Barajı'ndaki Doğal Güzellikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement