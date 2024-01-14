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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Balıkesir\'in Ayvalık ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
14.01.2024 - 21:52,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvelik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşarak 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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