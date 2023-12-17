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Ayvalık açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından il göç idaresine teslim edilecek.

Ayvalık açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
17.12.2023 - 22:55,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine Sahil Güvelik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevli TCSG-905 ile bölgeye ulaşan ekipler, 43 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına getirildi.

İnsani yardımları yapılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından il göç idaresine teslim edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir, Son Dakika

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