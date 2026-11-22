(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi üyeleriyle Sarı Zeybek Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kahvaltı programında gazilerle sohbet ederek, vatan için büyük fedakarlıklarda bulunan gazilere minnet ve şükranlarını sundu. Gazilerin toplumun baş tacı olduğunu vurgulayan Ergin, aramızdan ayrılan kahramanları da rahmetle andı.

Başkan Ergin, gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, "Gazilerimiz başımızın tacıdır." dedi.