Ayvalık Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Ayvalık Belediyesi Güzel Ayvalık Şirketi ile TÜRK-İŞ'e bağlı Balıkesir Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların maaşları enflasyon oranının üzerinde artırıldı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışanların hakkını koruduklarını belirtti.

27.02.2025 12:36
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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Güzel Ayvalık Şirketi ile TÜRK-İŞ'e bağlı Balıkesir Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle, maaşlarda enflasyon oranının üzerinde artış sağlandı.

Ayvalık Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ayvalık Belediyesi Güzel Ayvalık Şirketi ile TÜRK-İŞ'e bağlı Balıkesir Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmeye göre, ücret artışları her altı ayda bir enflasyon oranında artırılacak.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, toplu sözleşme sürecinde görüşmelerin karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde masada sonlandırılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Emeğin ve emekçinin, alın terinin hakkını veren bir belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Ergin, "İmzaladığımız toplu sözleşmeyle çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmedik" dedi.

Balıkesir Belediye-iş Sendikası Başkanı Yüksel Özden de Başkan Ergin'e ve görüşmeler sırasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Özden, "Ayvalık Belediyesi'nde çalışanlar maaşlarını enflasyonun çok üzerinde aldı. Zamlar çalışanlarımızı çok mutlu etmiştir. İşçi arkadaşlarımız sabah işe giderken, akşam eve dönerken keyifli, mutlu ve huzur içinde çalışıyorlar. Aybaşı geldiğinde maaşlarını alıp çocuklarıyla eşleriyle yemenin keyfini yaşıyorlar. Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e, çalışma arkadaşlarına ve işyeri temsilcilerine de önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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