Ayvalık Endüstriyel Peyzajı'nda UNESCO adaylık dosyası ve yönetim planı ele alındı - Son Dakika
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Ayvalık Endüstriyel Peyzajı'nda UNESCO adaylık dosyası ve yönetim planı ele alındı

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Ayvalık Endüstriyel Peyzajı\'nda UNESCO adaylık dosyası ve yönetim planı ele alındı
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Ayvalık Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğindeki Ayvalık Endüstriyel Peyzajı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık sürecinde dosya ve Alan Yönetim Planı çalışmaları değerlendirildi. Saha eğitimleri, farkındalık faaliyetleri ve paydaş projeleri ele alındı.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Ayvalık Endüstriyel Peyzajı"nın UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık sürecinde, adaylık dosyası ve Alan Yönetim Planı çalışmaları değerlendirilirken; saha eğitimleri, farkındalık faaliyetleri ve paydaş projelerinin son durumu ele alındı.

Ayvalık Alan Başkanı Dr. Berrin Akın Akbüber başkanlığındaki heyet, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret ederek, UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık sürecinde gelinen aşama ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Başkan Ergin, Ayvalık'ın sahip olduğu endüstriyel mirasın uluslararası ölçekte tanınırlığını artırmayı ve kentin kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini belirterek, "Adaylık sürecindeki çalışmalarımız belirlenen takvim doğrultusunda sürdürülecek" dedi.

Ayvalık Alan Başkanlığı tarafından son iki yıldır sürdürülen Adaylık Dosyası ve Alan Yönetim Planı çalışmalarında gelinen aşama, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Dünya Miras Alanları Şubesi'nde görev yapan Şehir Plancısı Zeynep Tuna Yüncü ile Dünya Miras Alanları Şube Müdür Vekili İpek Özbek'e de aktarıldı.

Toplantıda; Ayvalık Dünya Miras Alanı'na ilişkin dosya çalışmaları, sahada yürütülen eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile Ayvalık Alan Başkanlığı'nın yürüttüğü ve paydaş olduğu projeler değerlendirildi.

Alan Yönetim Planı hazırlık sürecinde oluşturulan Danışma, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulları ile bu kurulların toplantı planlarına ilişkin de kapsamlı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Bakanlık yetkililerinin değerlendirme ve önerilerinin alındığı toplantıda, çalışmaların geldiği aşamanın olumlu karşılanması Ayvalık Alan Başkanlığı açısından önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Kaynak: ANKA
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