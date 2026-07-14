Ayvalık Film Festivali Afişinde Arif Buz'un Eseri Yer Aldı

(AYVALIK) – Ayvalık Uluslararası Film Festivali, beşinci yılında afişini Ayvalıklı ressam Arif Buz'un eserlerinden biriyle hazırladı. Festival yönetimi, Buz'un sanatını bu yılın görsel hafızasının merkezine taşıyarak kentin kültürel mirasına saygı duruşunda bulunacak.

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle 14-20 Eylül arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali, beşinci yılında afişini Ayvalıklı ressam Arif Buz'un eserlerinden biriyle hazırladı.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, her yıl dünya sinemasından filmleri ve sinemacıları Ayvalık'ta izleyiciyle buluşturan festival, bu yıl da kentin kültürel mirasını görünür kılmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, yaşamı boyunca Ayvalık'ın sokaklarını, insanlarını ve gündelik yaşamını resmeden Arif Buz'un eserleri festivalin görsel kimliğine ilham verdi.

Festival afişinde kullanılan eser, Ayvalık'ın doğal güzelliklerinin yanı sıra birlikte yaşam kültürünü ve gündelik hayatın izlerini yansıtıyor. Denizde yüzenler, sahilde vakit geçiren aileler, çocuklar, seyyar satıcılar, atlar ve köpeklerin yer aldığı eser, fotoğraf sanatçısı Kadri Kaya tarafından görüntülenirken, afiş tasarımı Erdem Yılmaz tarafından hazırlandı.

Festival yönetimi Buz'un sanatını yalnızca afişte değil, festival boyunca farklı etkinlik alanlarında da izleyiciyle buluşturacak.

AYVALIK'IN GÖRSEL HAFIZASINI RESMETTİ

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde 1957'de doğan Arif Buz, akademik sanat eğitimi almadan geliştirdiği özgün üslubuyla kentin yaşamını tuvallere taşıdı. Taş evleri, balıkçıları, pazarları, esnafı, Roman mahallelerini ve sokak yaşamını konu alan eserleriyle Ayvalık'ın kültürel belleğini kayıt altına alan sanatçı, figüratif anlatımı ve güçlü renk kullanımıyla tanındı.

At Arabacılar Meydanı'ndaki atölyesinde uzun yıllar üretim yapan Arif Buz'un çalışma mekanı, sanatçıların ve Ayvalıklıların buluşma noktalarından biri haline geldi. Sanatçının eserleri bugün yalnızca sanatsal değerleriyle değil, Ayvalık'ın toplumsal ve kültürel yaşamına tanıklık eden görsel belgeler olarak da önem taşıyor.

Hayatını 2022 yılında yitiren Arif Buz'un eserleri, beşinci yılını kutlayacak Ayvalık Uluslararası Film Festivali aracılığıyla yeniden izleyiciyle buluşacak. Festival kapsamında önümüzdeki günlerde program ve gösterilecek filmlere ilişkin ayrıntıların da açıklanacağı bildirildi.