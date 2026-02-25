Ayvalık Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi İçin Deneyim Paylaşımı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'nin kentsel bellek çalışmaları kapsamında kurulması planlanan Ayvalık Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi için ilçeyi ziyaret eden İzmirli ekip; teknik ihtiyaçlar, çalışma yöntemleri ve arşivleme seçeneklerini değerlendirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde kurulması planlanan Ayvalık Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi için yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2004 yılında kurulan Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi'nin (APİKAM) Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı ile Arşiv Birim Sorumlusu Ece Aytekin belediyeyi ziyaret etti.

Ziyarette, teknik ihtiyaçlar, çalışma yöntemleri ve arşivleme seçenekleri gibi başlıklarda kapsamlı görüş alışverişi yapıldı. Heyet, Ayvalık'ta arşiv ve araştırma merkezi olarak değerlendirilebilecek olası yapıları yerinde inceleyerek, bu yapıların kullanım uygunluğu konusunda görüşlerini paylaştı.

APİKAM'ın kuruluş süreci ve işleyiş modeli anlatıldı

Toplantıda, Türkiye'nin ilk kent arşivi olan APİKAM'ın kuruluş süreci ve işleyiş modeline ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantıda, arşiv merkezlerinin kentlerin hafızasını koruyan önemli mekanlar olduğuna dikkat çekilirken, Ayvalık gibi köklü bir geçmişe sahip ilçede böyle bir merkezin gerekliliği ve kaynak potansiyeli ele alındı.

"Kentimizin tarihini, kültürünü ve belleğini koruyacakçalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Ergin, APİKAM'ın 22 yıllık birikimi ve tecrübesinin proje açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Kentimizin tarihini, kültürünü ve belleğini koruyacak Ayvalık Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte bizlere görüş ve destek sunan APİKAM ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.