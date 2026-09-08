Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu 13 Eylül'de 22 ülkeden bin 300 sporcuyu ağırlayacak - Son Dakika
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Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu 13 Eylül'de 22 ülkeden bin 300 sporcuyu ağırlayacak

Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu 13 Eylül\'de 22 ülkeden bin 300 sporcuyu ağırlayacak
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Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 13 Eylül Pazar günü Setur Marinas önünden saat 08.00'de başlayacak. 21K, 10K ve 5K parkurlarının yanı sıra ilk kez çocuklar için Sıfır Atık Mavi Farkındalığı Koşusu düzenlenecek.

(BALIKESİR) - Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 13 Eylül Pazar günü koşulacak. Setur Marinas Ayvalık önünden saat 08.00'de başlayacak organizasyonda 21K, 10K ve 5K parkurlarının yanı sıra ilk kez 6-9 yaş grubu çocuklar için "Sıfır Atık Mavi Farkındalığı Çocuk Koşusu" düzenlenecek.

Setur Marinas Ayvalık önünden 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 08.00'de koşulacak yarı maraton, 22 ülkeden bin 300 sporcuyu Ayvalık'ta buluşturacak. Kurtuluş Haftası kapsamında gerçekleşecek organizasyonda; 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre ve 5 kilometre parkurları yer alacak.

Bu yıl ilk kez 6-9 yaş çocuklar için DenizTemiz Derneği/TURMEPA Sıfır Atık Mavi Farkındalığı Çocuk Koşusu düzenlenecek. Sedoxy Sports Events tarafından düzenlenecek koşuda; farklı seviyelerdeki koşucular üç ayrı parkur yer alacak.

Ayvalık'ın deniz manzarası, zeytinlikleri, çam ormanları ve tarihi dokusu eşliğinde gerçekleştirilecek yarış, sporun yanı sıra kentin doğal ve kültürel güzelliklerini de tanıtmayı amaçlıyor.

"TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentin marka değerini yükselten, sporla turizmi bir araya getiren organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Bu büyük buluşmanın; sporcularıyla, misafirleriyle, Ayvalık'a hem sosyal hem de ekonomik katkı sağlayacağını ifade eden Ergin, "Organizasyonda emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve sponsorlara teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza yarı maratonda başarılar diliyorum" dedi.

Organizasyonun en dikkati çekici etabı olan 21K yarı maratonun koşuculara Ayvalık'ın eşsiz manzaraları eşliğinde mücadele etme fırsatı sunacağını belirten Yarış Direktörü Onur Şentürk ise "Parkurda yer alan Şeytan Sofrası tırmanışı, yarışmacılar için zorlu ancak unutulmaz bir bölüm olacak. 10K parkuru ise orta mesafe koşucularına hitap ederken, 5K koşusu özellikle koşuya yeni başlayanlar, yürüyüşçüler ve aileler için daha erişilebilir bir seçenek sunacak" diye konuştu.

13 Eylül Pazar günü ise yarış heyecanı yaşanacak. Saat 08.00'de 21K Yarı Maraton, 08.15'te 10K ve 10K Kurumsal Koşu, 08.20'de 5K, 17.00- 17.15 saatlerinde Sıfır Atık Mavi Farkındalık Çocuk Koşusu için start verilecek; saat 12.00'de ödül töreni gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu 13 Eylül'de 22 ülkeden bin 300 sporcuyu ağırlayacak - Son Dakika

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