Ayvalık'ta 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında jandarma ekiplerince, Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda Afganistan uyruklu 7, Somali uyruklu 5 ve İran uyruklu 1 olmak üzere 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri bölgeye getirdiği belirlenen O.E. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.