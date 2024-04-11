Ayvalık\'ta 6\'sı çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı

İngiltere'de Migren Tedavisi İçin Yeni Haplar Uygulanmaya Başlanıyor

İngiltere'de atogepant türü haplar, migren için önleyici tedavi yöntemleri arasında kullanılmaya başlanıyor. Bu ilaç, diğer tedavilere yanıt vermeyenler ya da iğne olamayanlar için tavsiye ediliyor. Sağlık uzmanlarına göre, yaklaşık 170 bin kişi bu yeni tedavi yönteminden faydalanabilecek. Migren, şiddetli baş ağrılarıyla kendini gösterir ve günlük faaliyetleri zorlaştırabilir. İngiltere'de migren hastası yaklaşık 6 milyon kişi bulunuyor.