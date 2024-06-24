Ayvalık'ta Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Seçimi Yapıldı

Ayvalık\'ta Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Seçimi Yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Yönetim Kurulu ile Murakabe Heyeti seçimi İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seçim sonucunda yönetim kurulu Muhittin Tüfekçi başkanlığında Ali Kürşat, Turhan Emin Süner, Gökhan Kantarcı ve Hüseyin Uludağ'dan oluştu. Başkan seçilen Tüfekçi, Ayvalıklı çiftçilerin zeytinliklerini en iyi şekilde koruma ve gözetmeyi amaçladıklarını belirtti.

24.06.2024 21:47
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Yönetim Kurulu ile Murakabe Heyeti seçimi İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel kurulun açılışı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından yapıldı. Ergin, bugüne kadar hizmet veren koruma başkanlarıyla yönetimde görev alan üyelere teşekkür etti.

Divan başkanlığına Merih Arslan, katip üyeliklerine ise Faruk Akkoyunlu ve Havva Taylan getirildi. 66 üyeden seçime katılan 52'sinin gizli oylama usulüyle oy kullandığı seçimlerin sonucunda yönetim kurulu Muhittin Tüfekçi başkanlığında Ali Kürşat, Turhan Emin Süner, Gökhan Kantarcı ve Hüseyin Uludağ'dan oluştu. Murakabe Heyetinde ise Fahri Onursal, Bahattin Elmas, Ahmet Sakallı, Mehmet Özman ve İbrahim Mühürdaroğlu yer aldı.

Başkan seçilen Muhittin Tüfekçi, kendisine gösterilen teveccühe teşekkür ederek, amaçlarının Ayvalıklı çiftçilerin zeytinliklerini en iyi şekilde koruma ve gözetmek olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

İsmet İnönü, Balıkesir, Ayvalık, Uludağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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