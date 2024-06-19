Ayvalık'ta çöplük yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Ayvalık'ta çöplük yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, BASKİ ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahale ediyor. Havadan 2 uçak ve 2 helikopterle destek sağlanıyor. Ayvalık Kaymakamı ve Belediye Başkanı da bölgeye gelerek bilgi aldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

19.06.2024 16:35
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.

Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.

Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanıyor.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Balıkesir, Ayvalık, Çevre, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta çöplük yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika

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