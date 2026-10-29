Ayvalık\'ta Cumhuriyet Bayramı yağış nedeniyle kapalı alanda coşkuyla kutlandı

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yağış nedeniyle kapalı alanda düzenlenen törenlerde yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Cumhuriyet'in ışığını geleceğe taşımak, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir" dedi.

Ayvalık'ta Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Yağış nedeniyle kapalı alana alınan kutlamalara yüzlerce vatandaş katılırken, salon Cumhuriyet Bayramı'nın heyecanına ve bayram sevincine sahne oldu.

Başkan Ergin, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Kaymakamlık binasında düzenlenen tebrikat törenine katılarak başladı. Ergin, ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen resmi törenlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

"KUTLAMALARIMIZI ESKİ BAYRAMLARDAKİ AYVALIK'A YAKIŞIR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Cumhuriyet Bayramı'nın Ayvalık'ta her yıl artan bir katılım, sevgi ve inançla kutlandığını belirten Ergin, "Geleceğe ışık tutan, Cumhuriyet'in aydınlık yüzünü yansıtan bir kutlama oldu Ayvalık'ım. Bayram havasındaki güne Kaymakamlık'taki tebrikat töreniyle başladık. Ardından bayram kutlamalarımızı, eski bayramlardaki gibi Ayvalık'a yakışır şekilde gerçekleştirdik. Salonlara sığmayan yüzlerce hemşehrimizle birlikte Cumhuriyet Bayramı'mızı büyük bir coşkuyla kutladık" diye konuştu.

Cumhuriyet değerlerinin Ayvalık'ın kent kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ergin, Cumhuriyet'in kazanımlarını korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın önemine dikkati çekerek, "Cumhuriyet'in ışığını geleceğe taşımak, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir" ifadelerini kullandı.