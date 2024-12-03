Ayvalık'ta Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Ayvalık\'ta Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Ayvalık Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel bireyler ve aileleri bir araya geldi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

03.12.2024 16:45  Güncelleme: 17:34
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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda özel bireyler ve aileleri, sabah kahvaltısının ardından gerçekleştirilen gösterilerle keyifli vakit geçirdi. Programda engelli bireyleri ve ailelerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Biz onların bir gün değil her gün yanındayız" dedi.

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Mesut Ergin, eşi Canan Ergin, belediye bünyesindeki Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği, Özel Ayvalık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Zeytin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden engelli bireyler ile aileleri katıldı. Program çerçevesinde Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu oyuncuları gösterileri yaptı.

"Biz onların bir gün değil her gün yanındayız"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "En önemli görevimiz özel hemşehrilerimizin günlük hayata dahil olmalarını sağlamak onların hayatını kolaylaştırmak. Biz de yıl boyunca düzenlediğimiz kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle bunu sağlamaya çalışıyoruz. En anlamlı buluşma olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Onların her zaman yanlarında olacağız. Yüzlerini güldürmek için ne yapsak az. Biz onların bir gün değil her gün yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika

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