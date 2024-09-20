Ayvalık\'ta Dünya Temizlik Günü Etkinliği

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi öncülüğünde, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Cunda (Alibey) Adası'nda temizlik kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katılan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Çöpler bizim değil ama Ayvalık bizim" dedi.

Başkan Mesut Ergin'e, Kent Konseyi, Tabiat Platformu, Alibey (Cunda) Adası Kalkındırma ve Koruma Derneği, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, gönüllüler ve öğrencilerden oluşan grup destek verdi. Ayvalık Meydan duraklarında buluşan çevre gönüllüleri, Cunda Güneş Saati'nden başlayarak Cunda Kültür Merkezi Bekir Coşkun Kütüphanesi'ne kadar çevre temizliği yaptı. Etkinliğin sonunda kültür merkezinin önünde toplanan çöpler sergilendi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık Belediyesi olarak temizlik konusunda son derece hassas çalışıyoruz. Çevreye duyarlı vatandaşlarımızın da bu organizasyonda bize verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Çevremizi kirletmemek bilincine sahip olduğumuzda gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımız aşama aşama devam edecek ve alacağımız önlemlerle kentimizi temiz tutmak için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Gerçekleştirilen etkinliğin ardından Cunda Kültür Merkezi Bekir Coşkun Kütüphanesi'nde basına, çevre gönüllülerine ve tüm duyarlı katılımcılara 'Ayvalık Atık Yönetim Programı Birinci Etabı'nın sunumu Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından yapıldı.