Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü Etkinliği

Geniş Video İzle

Ayvalık Belediyesi, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Cunda Adası'nda çevre temizliği kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğe katılan gönüllülerle birlikte çöp topladı ve çevre bilincinin önemine vurgu yaptı.

20.09.2024 16:55  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi öncülüğünde, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Cunda (Alibey) Adası'nda temizlik kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katılan  Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Çöpler bizim değil ama Ayvalık bizim" dedi.

Başkan Mesut Ergin'e, Kent Konseyi, Tabiat Platformu, Alibey (Cunda) Adası Kalkındırma ve Koruma Derneği, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, gönüllüler ve öğrencilerden oluşan grup destek verdi. Ayvalık Meydan duraklarında buluşan çevre gönüllüleri, Cunda Güneş Saati'nden başlayarak Cunda Kültür Merkezi Bekir Coşkun Kütüphanesi'ne kadar çevre temizliği yaptı. Etkinliğin sonunda kültür merkezinin önünde toplanan çöpler sergilendi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık Belediyesi olarak temizlik konusunda son derece hassas çalışıyoruz. Çevreye duyarlı vatandaşlarımızın da bu organizasyonda bize verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum.  Çevremizi kirletmemek bilincine sahip olduğumuzda gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımız aşama aşama devam edecek ve alacağımız önlemlerle kentimizi temiz tutmak için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Gerçekleştirilen etkinliğin ardından Cunda Kültür Merkezi Bekir Coşkun Kütüphanesi'nde basına, çevre gönüllülerine ve tüm duyarlı katılımcılara 'Ayvalık Atık Yönetim Programı Birinci Etabı'nın sunumu Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından yapıldı.

Ayvalık\'ta Dünya Temizlik Günü Etkinliği
Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Mesut Ergin, Cunda Adası, Etkinlik, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
07:52 120 bin TL’lik telefon nöbeti Geceden kuyruğa girdiler 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 17:59:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement