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Ayvalık'ta fırtına çıktı, hayat felç oldu - Son Dakika
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Ayvalık'ta fırtına çıktı, hayat felç oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle milyon dolarlık gulet kıyıya oturdu, çardaklar devrildi. Fırtına ayrıca küçük balıkçı teknelerini batırırken, Yunus Emre Parkı rıhtımı ve Gönül Yolu Köprüsü gibi bölgelerde de hasara yol açtı. Ayvalık Belediyesi, BASKİ ekipleri, polis ve jandarma teyakkuz halinde bulunuyor.

22.01.2024 - 13:44,
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Ayvalık'ta fırtına çıktı, hayat felç oldu

Milyon dolarlık gulet kıyıya oturdu, çardaklar devrildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle milyon dolarlık gulet fırtınada sürüklenip kıyıya otururken sahil bandındaki bir çok iş yerinin şemsiye ile üzeri kapalı pergole ve çardakları fırtınada uçtu.

Meteorolojiye göre, dün öğleden sonra başlayan ve güney yönlerinden saatte 50 ile 75 kilometre esen, ani ataklarla zaman zaman 100 kilometre hıza ulaşan fırtına Ayvalık sahil şeridindeki bazı küçük balıkçı teknelerini batırdı. Fırtınada sürüklenen milyon dolarlık bir gulet kıyıya vurdu.

Şiddetli fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki Yunus Emre Parkı rıhtımı başta olmak üzere Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü ile Sahilkent Mahallesi sahil şeridindeki batan küçük balıkçı tekneleri, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki iş makineleriyle kurtarıldı. Şiddetli fırtına sebebiyle bazı ekili alanlarında zarar gördüğü bildirildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri ile polis ve jandarma ekiplerinin de teyakkuz halinde oldukları öğrenildi.

Ayvalık\'ta fırtına çıktı, hayat felç oldu
Kaynak: İHA
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