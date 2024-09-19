Ayvalık'ta 19 Eylül Gaziler Günü Töreni

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(BALIKESİR)- 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Düzenlenen törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, siyasi parti, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar ile gazi ve şehitlerinin yakınları katıldı.

Törenda konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bugün bu güzel vatanda özgürce yaşıyorsak, bunu tereddütsüz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile tabii ki şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Vatan savunması için canlarını feda etmekten tereddüt etmeyen kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, Gaziler Günü kutlu olsun" dedi.