Ayvalık\'ta Gönüllüler Çevre Temizliği Etkinliği Düzenledi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gönüllüler tarafından düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde yaklaşık 100 kilogram atık toplandı.

Ayvalık Belediyesi, Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA), Ayvalık Anadolu Lisesi ve Bunge- Komili işbirliğinde Çevre Haftası kapsamında yapılan etkinliğe 83 gönüllü katıldı.

"Çevreye yatırım, bütün çocuklarımızın kazancıdır" sloganıyla turistik Pateriça Koyu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 100 kilogram atık toplanarak, belediyenin araçlarına yüklenip çöp depolama alanlarına gönderildi.

Organizasyona katkıda bulunan iş adamı Mehmet Cavlı, yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür etti.

Çevre dostlarını tebrik eden Cavlı, "Sürdürülebilir yaşam, dünya, sağlık için çevreye saygılı olalım ve çevremizi koruyalım. Çünkü bizim gibi düşünenler için her gün Dünya Çevre Günü'dür." dedi.