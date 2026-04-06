Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçak içki satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin kentte kaçak içki satışı yaptığını tespit etti.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte kaçak içki ile içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta Kaçak İçki Operasyonu - Son Dakika
