Ayvalık\'ta Kaza: Bir Ölü, İki Yaralı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde otomobilin çarptığı traktördeki Emine Çınar hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir- Çanakkale kara yolunun Telli Kavak mevkisinde meydana geldi. M.H.K.'nin kullandığı 34 HB 9820 plakalı otomobil, N.Ç. yönetimindeki 16 U 7661 plakalı traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, traktördeki Emine Çınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücüler M.H.K. ile N.Ç., ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.