Ayvalık\'ta Otomobil Denizle Buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil denize düştü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 AIZ 617 plakalı otomobil, ilçe merkezinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı, ardından denize düştü.

Araç sürücüsü, batmakta olan aracın üst bölümündeki camdan tavana çıkarak aracın üzerinde yardım bekledi.

Sürücü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle tekneye alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Denize batan aracın ise vinç yardımıyla çıkartılacağı öğrenildi.